L'Autrichien Strolz remporte le combiné alpin, Pinturault éliminé

L'Autrichien Johannes Strolz a remporté jeudi le combiné alpin des JO de Pékin devant le Norvégien Aleksander Aamodt Kilde et le Canadien James Crawford, tandis que le Français Alexis Pinturault a été éliminé dans la manche de slalom.

Trente-quatre ans après son père Hubert, sacré dans la même épreuve en 1988, Strolz a parfaitement exploité son 4e chrono en descente pour s'imposer à 29 ans dès ses débuts olympiques, quelques semaines après sa première victoire en Coupe du monde dans le slalom d'Adelboden en Suisse.

L'exploit est tout aussi impressionnant pour Kilde, N°1 mondial de la descente et du super-G, qui n'avait pas disputé de slalom depuis deux ans et a décidé au dernier moment de s'aligner en combiné, après avoir décroché mardi le bronze du super-G.

Alexis Pinturault, détenteur du gros globe, vice-champion olympique et vice-champion du monde en titre du combiné, abandonne en revanche sa principale chance de titre à Pékin, après avoir fini 11e du super-G.

Onzième chrono de la descente, où il a été déséquilibré à l'abord du dernier tronçon, le Français a pris tous les risques en slalom mais est parti à la faute à mi-parcours du tracé dessiné par son entraîneur.

Il sort d'un hiver difficile où il n'a remporté aucune course de Coupe du monde, abandonné ses prétentions au classement général comme en géant - sa discipline de prédilection -, et a été éliminé dans quatre des six slaloms disputés.

Le skieur de Courchevel disputera encore le géant dimanche, face au grandissime favori suisse Marco Odermatt, puis le slalom mercredi 16 février.

Patinage artistique: Nathan Chen survole le programme libre pour son 1er titre olympique

L'Américain Nathan Chen a décroché son premier titre olympique sur l'épreuve de patinage artistique des Jeux Olympiques de Pékin jeudi en Chine. Les Japonais Yuma Kagiyama et Shoma Uno complètent le podium Après avoir réalisé une note de 113.97, soit la meilleure jamais réalisée au monde, lors du programme court mardi, Chen a réalisé une nouvelle fois le meilleur score lors du programme libre avec 218.63 pour un total de 332.60.

Le Japonais Yuma Kagiyama a lui pris la deuxième place avec un score total de 310.05 devant son compatriote Shoma Uno qui se pare de bronze avec une note de 293.00.

Le double champion olympique sortant, le Japonais Yuzuru Hanyu a dû se contenter de la 4e place avec une note totale de 95.15. Huitième après le programme court, il a réalisé le troisième score du programme libre malgré deux chutes. Hanyu, qui revient d'une blessure à la cheville, ne réussit donc pas l'exploit de remporter un troisième titre olympique de rang en patinage artistique. Seul le Suédois Gillis Grafstrom a réussi telle performance de 1920 à 1928.

La patineuse russe Kamila Valieva contrôlée positive avant les JO-2022

La patineuse russe Kamila Valieva, qui a remporté avec son pays l'épreuve par équipe des Jeux olympiques 2022 de Pékin, a fait l'objet d'un contrôle antidopage positif avant le début des JO d'hiver, rapporte mercredi la presse russe.

Selon le journal Kommersant, le report de la cérémonie de remise des médailles prévue mardi à Pékin serait lié à un contrôle antidopage positif concernant Kamila Valieva, ce qui pourrait priver du titre la Russie, qui participe aux JO sous pavillon neutre.

Le quotidien russe précise que la substance identifiée serait la trimétazidine, utilisée pour soulager les angines de poitrine et interdite par l'Agence mondiale antidopage depuis 2014.

Selon le quotidien RBC, autre média russe, le contrôle aurait été réalisé en décembre.

Le porte-parole du Comité international olympique, Mark Adams, a indiqué jeudi à Pékin lors du point-presse quotidien de l'instance olympique qu'il n'avait "aucun commentaire à faire" sur "une situation qui a toutes sortes d'implication" et a qualifié de "spéculation totale" les informations selon lesquelles il s'agissait d'une affaire de dopage.

"J'imagine que toutes les personnes (en charge) travaillent le plus rapidement possible. Nous sommes conscients que pour les sportifs (concernés par la cérémonie de remise de médailles), ils veulent parvenir à une issue rapide", a-t-il précisé.

Valieva, favorite de l'épreuve individuelle qui débute le 15 février, est à 15 ans la nouvelle sensation du patinage artistique. Depuis son arrivée sur le circuit seniors en 2021, l'adolescente, entraînée par la réputée et sévère Eteri Tutberidze, enchaîne les succès en Grands Prix et a survolé les Championnats d'Europe de Tallinn le mois dernier.

L'Américaine Chloe Kim reste la reine du half-pipe en snowboard

A seulement 21 ans, la snowboardeuse américaine Chloe Kim, déjà sacrée en 2018, est restée la reine du half-pipe en écrasant la concurrence dès son premier "run" en finale des Jeux olympiques de Pékin, jeudi sur le site de Zhangjiakou.

Kim a été créditée de 94,00 points dans la première manche pour décrocher son deuxième titre olympique après celui de Pyeongchang-2018. Elle a devancé Queralt Castellet (90,25), médaillée d'argent, et première snowboardeuse espagnole à monter sur un podium olympique, et la Japonaise Sena Tomita, en bronze avec 88,25 points.

Sacrée championne olympique il y a quatre ans en Corée du Sud alors qu'elle n'avait pas encore 18 ans, Chloe Kim a récidivé avec un premier passage quasiment parfait et la note de 94,00 points qu'aucune de ses rivales n'a réussi à approcher. Seule l'Espagnole Castellet a franchi la barre des 90 pts.

"J'ai été débordée par les émotions quand je l'ai réussi pour mon premier passage, et ça m'a offert des opportunités pour essayer d'autres choses dans les runs suivants", a expliqué Chloe Kim, qui a connu de son propre aveu sa pire séance d'échauffement, ne réussissant que quelques figures.

Elle devient ainsi la première snowboardeuse à réaliser ce doublé olympique depuis l'entrée au programme de la discipline en 1998 à Nagano (Japon), alors que des stars comme l'Américaine Kelly Clark ou l'Australienne Torah Bright n'y sont pas parvenues.