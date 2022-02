Mardi, la Belgique va s'aligner dans le relais 4X7,5km. "On va essayer de se reprendre", a confié Thierry Langer. Premier belge à l'arrivée du sprint 10km samedi, Thierry Langer, 67e, n'avait pu accrocher une place pour la poursuite sur 12,5km. Pas plus que les autres biathlètes belges donc.

"C'était décevant bien sûr", a concédé le biathlète de Malmédy, 30 ans. "Le but était d'intégrer le top 60 (pour se qualifier pour la poursuite 12,5km, ndlr), malgré une blessure au pied. Je pense que ma course était quand même correcte. J'ai bien tiré (une faute, ndlr), mais j'ai eu un peu de mal avec mon étui et j'ai sûrement perdu une quinzaine de secondes, alors que je suis à 8 secondes du top 60."

Dans le relais mardi, les biathlètes belges espèrent se reprendre. "On va essayer de bien prester. Il y a encore un entraînement pour corriger encore certaines choses. On doit se montrer, parce que jusqu'ici, nous n'avons pas fait grand-chose. C'est notre dernière chance, on va essayer de la saisir."