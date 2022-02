Auparavant, l'issue de cette première journée de compétition a été favorable à Kamila Valieva qui, en totalisant 82,16 pts, figure en tête. Et ce, malgré l'affaire de dopage dont la jeune Russe (15 ans) est l'objet depuis une semaine. On le sait : Valieva n'a été autorisé, par le Tribunal arbitral du sport (TAS), à participer à cette compétition que ce lundi ! Elle n'en devance pas moins sa compatriote Shcherbakova (80,20) et la Japonaise Sakamoto (79,84).

La moue affichée par Loena Hendrickx à l’issue de son programme court, ce mardi, en disait vraiment long sur sa frustration, voire sa déception ! Apparue tendue dans la première parte de sa prestation, l’Anversoise était... "à la limite" sur sa première combinaison de sauts avant de mettre la main sur la glace lors de son double "axel". Mais Loena a quand même bien terminé son programme avec un triple "flip" exécuté de manière "assez propre". Résultat au terme de cette prestation sur la musique de Caruso, chantée par Lara Fabian : 70,09 pts ! Soit : 36,09 pour l’aspect technique et 34,00 pour le style artistique. Rendez-vous, jeudi, pour le libre, où notre compatriote devra tout donner pour espérer terminer dans ce fameux Top 8, synonyme de diplôme olympique…