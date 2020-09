L'emblème "LA28" est composé ainsi: un L au-dessus du 2 et un A au-dessus du 8, le tout au-dessus des anneaux olympiques.

Le A apparaît sous différentes formes et versions typographiques, faisant référence à plusieurs symboles ou histoires qui caractérisent Los Angeles, où les JO d'été ont déjà eu lieu en 1932 et 1984.

"Il n'y a pas une seule façon de représenter Los Angeles", a déclaré le président de LA28, Casey Wasserman. "Chaque quartier, chaque pâté de maisons, chaque personne a sa propre identité et sa propre histoire."

"Les Jeux LA28 mettront en valeur la créativité collective de notre communauté et célébreront la diversité qui nous rend forts", a-t-il ajouté.

L'emblème a été conçu pour l'ère numérique, lui permettant d'évoluer dans le temps, le "A" devant bénéficier de multiples créations artistiques. Il en existe pour l'heure 20 versions conçues spécialement pour le lancement du site internet de l'organisation.

Originaire de Los Angeles, la sprinteuse Allyson Felix, six fois médaillée d'or olympique, a elle-même façonné un "A" qu'elle a voulu en mouvement et en référence à ses équipes préférées - les Los Angeles Lakers, les Los Angeles Dodgers (baseball) et l'Université de Californie du Sud.

"La culture du sport et de l'excellence est quelque chose avec lequel j'ai grandi à LA", a déclaré Felix.

"L'idée est de mettre l'accent sur la créativité, la diversité, l'inclusion ainsi que l'expression de soi. Il n'y a jamais eu de moment aussi important pour faire entendre la voix des athlètes", a déclaré Wasserman.