Après cette journée de jeudi sans un sportif belge en compétition, cinq membres du Team Belgium s’aligneront ce vendredi. Par ordre chronologique…

08h00 > Thibaut De Marre Ski de fond/15 km classique

Troisième épreuve pour Thibaut après le skiathlon, qu’il n’avait pu terminer, et le sprint, où il s’est classé 76e, profitant d’un échange avec sa famille. "Je m’étais inscrit pour un ‘Athlete Moment’. C’était cool. J’ai pu voir mes parents et mes neveux en Belgique. Un beau moment."

09h00 > Bart Swings Patinage de vitesse/10 000 m

Septième du 5 000 m en entrée, puis 13e du 1 500 m, Bart enchaîne avec le 10 000 m, distance sur laquelle il avait terminé 8e en 2018, à Pyeongchang. "Un bon tirage pour prendre du plaisir." Et, surtout, les derniers réglages avant la Mass start.

10h00 > Lotte Lie Biathlon/7,5 km sprint

Mécontente de sa 45e place sur le 15 km individuel, où elle s’est plainte de mauvaises sensations au tir car elle n’avait pas le contrôle de son arme, Lotte espère mieux.

12h00 > Hanne Desmet Short-track/1 000 m

Après sa surprenante 5e place sur 500 m, Hanne attend beaucoup de ce 1 000 m, dont elle disputera les quarts de finale, puis… "J’espère au minimum un top 8 ! Mais la pression est bel et bien présente. Je devrai donc gérer mes émotions !" En attendant, encore, le 1 500 m, sa distance de prédilection.

12h15 > Stijn Desmet Short-track/500 m

Disqualifié sur 1 000 m et 13e sur 1 500 m, Stijn aborde le 500 m. "Comme pour Hanne, ce n’est pas ma meilleure épreuve, mais je me dis que tout est possible !" Les séries sont prévues ce vendredi. La suite dimanche ?