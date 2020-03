Un sondage réunissant 4.000 athlètes pousse pour un report des JO.

Le coronavirus fait des dégâts humains, économiques et sportifs. D'autant plus une année paire. L'Euro de football a déjà été reporté à 2021 et les JO sont désormais menacés, alors que le Tour de France se donne encore du temps pour y réfléchir. La piste la plus probable pour Tokyo 2020 est de repousser les Jeux à l'automne de cette année, si bien sûr l'évolution de l'épidémie le permet. Mais le CIO a décidé ce dimanche de se laisser encore quatre semaines pour choisir la meilleure option.Nul doute que cette décision se prendra en fonction de ce que veulent les athlètes. A ce titre, un grand sondage a été réalisé par "The Athletics Association". A la question "Tokyo 2022 devrait-il être maintenu comme il a été planifié ?", 72% des athlètes répondent "non". Et 78% sont favorables à un report. Par contre, seulement 22% des votants envisagent une annulation pure et simple. Enfin, 87% des athlètes affirment que leur préparation pour les JO a été affectée par l'épidémie.La conclusion de ce sondage est sans appel: "Sur base de ceci, nous appelons le comité olympique à postposer les Jeux. Mieux, nous implorons le CIO d'officialiser ce report bien plus rapidement que dans un délai de quatre semaines (...) les athlètes mettent leur santé en danger ainsi que celle de leur entourage en poursuivant leur préparation."Reste à savoir si l'association sera entendue...