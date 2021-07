Les quarts de finale du skiff messieurs et dames, les demi-finales du deux de couple messieurs et dames ainsi que les repêchages messieurs et dames du quatre de pointe sans barreur étaient initialement prévus lundi mais auront finalement lieu dimanche à partir de 4h00 heure belge. Par conséquent, les séries du huit de pointe avec barreur messieurs et dames ont été avancées de dimanche à samedi à partir de 5h00 heure belge. Tim Brys et Niels van Zandweghe feront eux leur entrée en lice samedi en deux de couple à 4h10 heure belge