Neuf ans après la médaille d’argent remportée à Londres par Lionel Cox en tir à la carabine 50 m couché, c’est une tireuse, cette fois, qui représentera sa discipline cet été à Tokyo alors que peu l’attendaient. En tir à la carabine à air à 10 m, Jessie Kaps a, en effet, fait sensation ce dimanche, à Osijek (Croatie), en s’emparant de l’une des deux places qualificatives pour les Jeux lors des championnats d’Europe de la spécialité où elle a remporté la médaille d’argent, l’or revenant à la Française Océane Muller.

La Limbourgeoise de 23 ans trouve là une belle récompense après des années d’efforts, elle qui a démarré le tir dès 6 ans en compagnie de son père du côté de Tongres. "Avec ma maman, j’ai poussé les portes du club par curiosité et on m’a vite proposé d’essayer. Et cela m’a plu ! Tous les dimanches, je partais tirer. Cela a duré jusqu’à mes 12 ans, moment où j’ai commencé la compétition", a-t-elle expliqué sur son blog. Où la tireuse affiliée à Nieuport dévoile aussi souffrir d’hypermobilité articulaire (le syndrome HSD pouvant provoquer des douleurs importantes). "Mes articulations sont hyperlaxes, ce qui nécessite une préparation physique particulière avec mon kiné."