Septièmes avec un nouveau record de Belgique à la clé, les Cheetahs peuvent avancer sereinement vers les Jeux 2024.

Un nouveau record de Belgique (3:23.96) en finale des Jeux olympiques. Voilà ce qui s’appelle répondre présent. Naomi Van den Broeck, Imke Vervaet, Paulien Couckuyt et Camille Laus, dans le même ordre que quarante-huit heures plus tôt en série, ont tenu leur rang ce samedi et mené le relais 4x400 mètres féminin à la septième place.