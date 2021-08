Romain Van der Pluym et Christian Simonart

La dernière médaille olympique belge en équitation remonte à 45 ans."LJérôme Guéry bondit dans tous les sens, encore excité par la magnifique médaille de bronze qu’il porte autour du cou., ajoute-t-il en la secouant. Après le titre de champion d’Europe acquis à Rotterdam en 2019, l’équipe belge a remis le couvert avec la première médaille olympique en équitation depuis 45 ans.

En 1976 à Montréal, les Belges avaient été troisièmes au jumping par équipe, sous le leadership de François Mathy, également en bronze en individuel cette année-là.

"Cela faisait un moment et soyons en fiers", sourit Grégory Wathelet. "Honnêtement, cette médaille compte plus à mes yeux qu’un titre de champion d’Europe. Ce sont les Jeux olympiques. La plus grande scène au monde. J’ai encore du mal à réaliser mais ce que nous avons fait est grand."

