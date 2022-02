Trois skieurs lancés dans les rafales, puis rideau: l'ultime entraînement de la descente hommes de ski alpin des JO de Pékin a été annulé samedi en raison du vent, au grand dam des concurrents soucieux d'apprivoiser cette nouvelle piste qui n'a jamais encore été utilise en compétition au plus haut niveau.

"Il y a quand même trois favoris qui ont fait un run de plus que les autres, c'est ça le gros problème. S'ils avaient annulé dès ce matin, il n'y aurait eu aucun souci", a résumé le Français Johan Clarey, représentant des athlètes auprès de la Fédération internationale de ski (FIS).

La veille, lors du deuxième entraînement déjà balayé par un vent glacial, certains skieurs doutaient que le départ serait maintenu samedi, avec des rafales annoncées à 64 km/h et une température ressentie de -28 degrés centigrades.

Mais l'organisation a laissé s'élancer le champion olympique 2014 de la descente Matthias Mayer suivi de l'Italien Christof Innerhofer, qui a rapidement coupé son effort, puis du N.1 mondial de la descente et du super-G, le Norvégien Aleksander Aamodt Kilde.

À la veille de l'épreuve officielle - qui ouvre la quinzaine olympique de ski alpin - la FIS a ensuite annulé l'entraînement, autorisant seulement les concurrents à "inspecter lentement la piste une fois de plus".

"On arrive à 130 km/h sur une manche d'entraînement, là on arrive à 45: ça n'a rien à voir", a balayé Nils Allègre, pour qui cette demi-mesure "ne sert à rien".

L'expérience des trois partants a au moins donné un avant-goût de ce qui attend les descendeurs dimanche, où l'épreuve programmée à 11h00 locales risque aussi d'être perturbée par le vent.

Si le risque était évident pour les descendeurs, ils ont aussi besoin de repères sur "The Rock", piste sinueuse qu'aucun d'entre eux n'avait jamais skiée, sur une neige sèche et entièrement artificielle qui brûle les semelles de leurs skis.

Réunis avant le départ, les concurrents s'étaient mis d'accord sur une solution intermédiaire: "On était prêts à skier fort là où il n'y avait aucun risque, puis à freiner" sur le deuxième tronçon très venté, avant de "réengager sur la dernière partie", a expliqué Mathieu Bailet. "J'ai essayé de discuter avec la FIS, mais ils n'ont rien voulu savoir (...) Voilà: il va falloir faire avec et ne pas trop s'énerver", a poursuivi Johan Clarey.

Dépité, le leader de la course au gros globe, Marco Odermatt, a lui aussi jugé la décision "injuste", même si "avec le vent, ça ne va de toute façon pas être la course la plus équitable qui soit".

"Sur une piste olympique où tout est nouveau, vous voulez vraiment avoir la même dose d'entraînement", a-t-il insisté. "Chaque manche aide à trouver le matériel et la ligne parfaite".

Mikaela Shiffrin sera déçue si elle repart sans médaille des JO de Pékin

La skieuse alpine américaine Mikaela Shiffrin, en course pour cinq médailles individuelles aux Jeux Olympiques de Pékin, a prévenu qu'il lui semblait "impossible de réussir deux semaines parfaites aux JO".

Déjà triple médaillée et double championne olympique (slalom en 2014 et géant en 2018), Mikaela Shiffrin espère s'aligner sur cinq disciplines individuelles sur les pistes de Yanqing (descente, super-G, géant, slalom, combiné) avec les moyens de réussir une moisson historique à 26 ans.

"Il existe de nombreux facteurs que je ne contrôle pas, encore plus que sur une Coupe du monde classique. Ce sont de nombreuses pièces, mouvantes, à assembler. Donc il est impossible de réussir deux semaines parfaites aux JO", a estimé la championne dans un document audio envoyé samedi aux médias.

"Il y aura de la déception si je repars d'ici sans aucune médaille", a-t-elle admis.

Mikaela Shiffrin débute sa quête olympique lundi avec le géant, dont elle est tenante du titre.

"On verra jour après jour", a-t-elle ajouté à propos de son programme. "L'interrogation principale concerne la descente", dit-elle, où les entraînements "serviront de sélections, car il y a plus de quatre filles (américaines) qui peuvent être rapides."

Et le parallèle par équipes, dernière épreuve des Jeux? "C'est une possibilité. Mais je ne me sens pas obligée de m'y aligner", a-t-elle prévenu.

La skieuse aux 73 victoires en Coupe du monde a aussi commenté la présence importante du vent, l'une des inquiétudes des sportifs sur le domaine aride de Yanqing: "Il faut s'attendre à subir une rafale même si on a tout bien fait jusque-là".

45 nouveaux cas de Covid enregistrés aux JO de Pékin

Le comité d'organisation a indiqué 45 nouveaux cas de coronavirus lors de la première journée officielle de compétition aux Jeux Olympiques d'hiver de Pékin. Dans sa mise à jour de samedi, il a précisé que 25 athlètes et membres d'encadrement d'équipe figuraient parmi ceux qui ont été testés positifs vendredi.

Ces derniers chiffres portent à 353 le nombre total de tests Covid-19 positifs liés aux Jeux Olympiques depuis le 23 janvier.

Les Jeux d'hiver se déroulent selon des règles strictes en matière de coronavirus. Tous les participants sont complètement séparés de la population chinoise et maintenu dans la "bulle" olympique.

Chaque participant au sein de cette bulle doit se soumettre quotidiennement à un test PCR, après un premier test à son arrivée en Chine. En cas de test positif, un athlète doit présenter deux tests négatifs pour pouvoir participer à son épreuve et quatre tests négatifs si le test positif a été enregistré avant son arrivée en Chine.