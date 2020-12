"Ce fut une année très bizarre", a déclaré Derwael en se remémorant les derniers mois, où les compétitions de gymnastique tombaient dans l'eau les unes après les autres à cause de la crise sanitaire du Covid-19. "J'ai eu du mal au début, mais j'ai réussi à tourner le bouton. La sensation de faire des compétitions de gymnastique me manque, alors j'espère que les compétitions reviendront bientôt. Mais je ne vois pas cela comme une année perdue. J'ai pu m'entraîner beaucoup, perfectionner mes exercices. Je pense que j'ai surtout effectué des étapes sur le plan mental. J'ai appris à être plus flexible dans ma tête. J'étais beaucoup plus stricte, je pouvais difficilement supporter quand quelque chose déviait de mes plans. Maintenant, je gère tout plus librement".

La double championne du monde aux barres asymétriques est l'une des favoris de Tokyo. "Il y a encore un certain nombre d'options ouvertes pour l'exercice que je vais pratiquer", a déclaré la Sportive belge de l'année 2018 et 2019. "Il faut encore décider. Mes concurrentes ne sont pas restées inactives non plus ces derniers mois, même si leur forme est difficile à évaluer en raison du manque de compétitions. Il en va de même pour la génération 2005 des gymnastes, qui sont éligibles pour les Jeux en raison du report d'une année. J'ai regardé quelques vidéos, mais ce n'est pas la même chose que de regarder quelqu'un en live".

Derwael n'a encore que vingt ans, mais dans la gymnastique, sport physiquement exigeant, les années passent vite. Pourtant, la Limbourgeoise veut continuer pendant un certain temps et elle a déjà à l'esprit les Jeux de 2024 à Paris. "Il est encore tôt pour en parler, mais ce qui est sûr, c'est que je veux absolument être là aux championnats du monde 2023 à Anvers. Je me réjouis de faire une telle compétition de gymnastique en Belgique. Et après cela, les Jeux de 2024 ne seront pas éloignés".

"Je ne peux certainement pas me plaindre"

Nina Derwael ne souffre pas beaucoup de son infection au coronavirus. La gymnaste de 20 ans l'a confirmé vendredi lors d'une conférence de presse virtuelle.

Derwael a subi un test au coronavirus en début de semaine après que son petit ami, Siemen Voet, joueur du FC Malines, a été infecté une seconde fois. Ce test s'est révélé positif. "Cela va bien", a assuré la double championne du monde de gymnastique. "Ça ne m'a pas beaucoup dérangé, juste un petit mal de tête. Je ne peux certainement pas me plaindre".

Pour la troisième fois, le Limbourgeoise est en quarantaine. La première fois, c'était lors de la première infection de son petit ami, la deuxième fois lorsque l'ensemble des entraînements de l'équipe belge élite de gymnastique ont été arrêtés après une épidémie de coronavirus.

"Ces périodes d'isolement ne sont évidemment pas idéales, mais on ne peut rien y faire. Je vis maintenant dans notre appartement avec Siemen. Je me sens bien, mais l'effort physique n'est pas recommandé. Nous regardons surtout Netflix et je révise pour mes examens en janvier".