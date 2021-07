Ce samedi, à 14 h 35, la Belgique va tenter de se frayer un chemin vers le podium du relais 4x400 m mixte, une mission que l’on pensait facilitée par les disqualifications ayant frappé les États-Unis et la République dominicaine, respectivement premiers et deuxième devant les nôtres dans la première série. Mais cinq heures après la fin de la course, le jury d’appel prenait la décision de réintégrer les deux équipes après contestations et visionnage des vidéos mettant en scène l’Américaine Lynna Irby, mal placée par les officiels, et l’athlète dominicaine qui avait corrigé spontanément un mauvais positionnement sans gêner le déroulement de la course.