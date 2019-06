Le judoka Jorre Verstraeten a décroché la médaille de bronze dans la catégorie des moins de 60 kg, samedi aux championnats d'Europe de judo organisés dans le cadre de la 2e édition des Jeux Européens de Minsk en Biélorussie.

Dans le combat pour le bronze, Verstraeten, 20e mondial, a battu par ippon dans le Golden Score le Français Walide Khyar (IJF 22), sacré champion d'Europe en 2016.

« Je suis vraiment très heureux ! » sourit Jorre, encore tout ému, juste après être tombé dans les bras de ses coaches et de son pote Kenneth Van Gansbeke. « C'était une journée très difficile, avec des combats longs et très disputés. Le tirage au sort ne m'était pas spécialement favorable mais c'est parfois dans ces circonstances que l'on signe les plus belles performances et je l'ai montré ce samedi. J'ai effectué une super préparation et je savais que tout était possible. Personnellement, je me sens bien dans ce rôle d'underdog et je souhaite d'ailleurs que cela ne change pas maintenant que j'ai décroché cette médaille de bronze. »