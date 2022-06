Le 23 juin est une date importante dans le calendrier olympique. C’est, en effet, le jour de la fondation du Comité international olympique (CIO) par le baron Pierre de Coubertin à la Sorbonne, à Paris, en 1894, deux ans avant les premiers Jeux de l’ère moderne, à Athènes. C’est aussi l’opportunité pour le Mouvement olympique de rappeler ses valeurs : l’excellence, l’amitié et le respect.

À l’initiative de son Président, Jean-Michel Saive, le COIB a invité une trentaine d’élèves de l’école NESPA à Genappe, en Brabant wallon, à fêter l’événement. Accompagnés de leurs professeurs, ils ont été accueillis à la Maison olympique par le hockeyeur Thomas Briels, champion olympique à Tokyo, tout heureux de pouvoir partager avec eux sa passion du sport.

Après le mot d’accueil du CEO, Cédric Van Branteghem, et une vidéo retraçant les meilleurs moments des Jeux de Tokyo (où les élèves ont surtout reconnu les frères Borlée, Nafi Thiam, Bashir Abdi et, bien sûr, leur hôte du jour…), le Red Lion a raconté sa carrière depuis ses débuts à l’âge de cinq ans jusqu’à son couronnement en finale olympique, son 359e et dernier match international. Frissons garantis !

Après quoi, le groupe a reçu un t-shirt, frappé des cinq anneaux olympiques et du "Olympic Day", pour ensuite pique-niquer dans le jardin. Mais la journée était loin d’être terminée avec, encore, la visite du Stade Roi Baudouin et… l’activité sportive (athlétisme, en particulier) sur le stade Victor Boin. Nul doute que tous, élèves et professeurs, se souviendront de cette belle journée.