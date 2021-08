Tokyo, dimanche matin. Dans le Colorado, on n’est encore que samedi soir, 19 h 30. Au téléphone, Jackie Joyner-Kersee, qui s’est rendue quelques heures plus tôt à Colorado Springs pour assister à l’ouverture d’un Musée de l’Olympisme, ne peut cacher son enthousiasme.

"J’ai hâte de voir Thiam à l’œuvre", s’exclame-t-elle. "J’en suis fan."

L’Américaine de 59 ans, détentrice du record du monde de l’heptathlon (7291 pts) a, aussi, pour elle d’avoir enchaîné deux sacres olympiques, en 1988 à Séoul et quatre ans plus tard à Barcelone. Ces mercredi et jeudi, notre compatriote, titrée en 2016 à Rio alors qu’elle n’avait que 21 ans, va tenter de faire aussi bien. Selon JJK, la Namuroise pourrait même poursuivre son règne jusqu’à Paris. (...)