Dans la famille Abe, il y a le frère, Hifumi, et la sœur, Uta… Au Japon et en judo, ces deux-là sont très connus. Et pour cause : ils sont l’un et l’autre double champion du monde. Hifumi en -66 kg et Uta en -52 kg. Coïncidence du calendrier olympique, le frère et la sœur étaient tous deux engagés ce dimanche, dans le mythique Budokan, où Hifumi a d’ailleurs décroché sa sélection pour ces Jeux lors d’un face-à-face mémorable, le 13 décembre 2020, avec son rival national Joshiro Maruyama. Un combat long de près de 24 minutes !

Ce dimanche, c’est Uta qui a ouvert les hostilités en -52 kg, Hifumi enchaînant quelques minutes plus tard en -66 kg. Une émulation familiale qui a accouché de deux médailles d’or…

"Nous nous encourageons en permanence. Même si nous ne nous parlons pas directement, nous pouvons le ressentir sans utiliser de mots !" a récemment expliqué Uta, 21 ans. Privilège de l’aîné, c’est Hifumi, 23 ans, qui a foulé le premier les tatamis alors qu’il avait 6 ans. Mais Uta ne dut pas attendre longtemps avant de le rejoigne. Le judo n’était pourtant une évidence pour eux, leur père Koji, pompier de métier, les voyant plutôt jouer du piano. Mais la petite Uta était déterminée, d’autant qu’elle a rapidement montré ses prédispositions.

Certains lui prédisaient même un meilleur avenir que son frère sur les tatamis, même s’ils ont régulièrement dominé leurs adversaires dans les catégories de jeunes. Et, chez les seniors, il en fut de même ! En 2017, à Budapest, Hifumi a décroché son premier titre mondial. Puis, un deuxième, l’année suivante, à Bakou, avant une médaille de bronze en 2019, à Tokyo. Entre-temps, en 2018, Uta avait rejoint son frère pour un doublé en or.

"Plus que remporter un deuxième titre d’affilée, mon objectif à Bakou était que nous gagnions tous les deux, le frère et la sœur !" avait raconté Hifumi au moment de ce double sacre. "Quand ma soeur a gagné, je suis monté sur le tatami pour la finale encore plus motivé…"

Après avoir longtemps été dans l’ombre de son frère, Uta brille dans sa catégorie (celle de Charline Van Snick), où elle a enchaîné 48 victoires d’affilée contre des adversaires non-japonaises. Mais elle n’oublie pas l’importance de Hifumi. "Je n’aurais absolument pas pu réussir ma carrière sportive sans mon frère aîné. En fait, je ne sais même pas si j’aurais pu commencer le judo sans lui."

C’est dire si être sacrés le même jour chez eux, à Tokyo, même sans public était leur ambition commune, que Hifumi avait évoqué dans son message de Nouvel An : « En 2021, nous gagnerons deux médailles d’or aux Jeux de Tokyo en tant que frère et soeur ». Prémonitoire…