Dernier judoka belge en lice sur les tatamis du Nippon Budokan, Toma Nikiforov a vu s’envoler tous ses espoirs de médaille olympique au deuxième tour de ces Jeux de Tokyo... Classé 16e mondial, le Bruxellois de 28 ans, qui a obtenu sa qualification pour ses deuxièmes Jeux au terme d’un incroyable sprint, a malheureusement été éliminé de la compétition par le double champion du monde, Jorge Fonseca.

"Je me sentais pourtant bien. J’étais relâché après ma victoire en début de compétition. Tous les feux étaient donc au vert. Mais voilà, face au Portugais, ça s’est joué sur des détails, même si ceux qui ne connaissent pas le judo pensent sans doute qu’il m’a pris, m’a soulevé et m’a jeté au sol", explique le champion d’Europe, qui a été surpris en l’espace de quelques secondes. "Au final, je suis déçu car je n’étais pas venu pour ça…"

Engagé dans une course contre-la-montre depuis son opération à l’épaule droite, fin 2019, le Schaerbeekois va désormais prendre "un gros break": "J’ai besoin de prendre du temps pour moi et de m’entraîner en écoutant mes sensations, sans programme et sans horaire."

Au premier tour, Toma Niiforov s’était superbement imposé d’un waza-ari face au Brésilien Rafael Buzacarini, 17e mondial, adversaire qu’il n’avait jamais battu jusqu’à présent.