La skieuse alpin, Julie De Leeuw aura l’honneur d’être, le 10 février, porte-drapeau du Team Belgium lors de la cérémonie d’ouverture au Festival Olympique de la Jeunesse Européenne (FOJE) qui se déroulera jusqu’au 15 février à Sarajevo et Sarajevo-Est. Lors de cette cérémonie d’ouverture, 1.600 jeunes athlètes issus de 46 pays différents donneront le coup d’envoi de 5 jours olympiques dans le stade Koševo.

“C’est effectivement unique de pouvoir porter le drapeau du Team Belgium pendant la cérémonie d’ouverture. J’ai vraiment hâte et je suis très enthousiaste", explique Julie, 17 ans. Elle est sur des skis depuis qu’elle a 3 ans. Lors de ses deux premières années de ski, elle avait eu des cours privés lors de ses vacances d’hiver avec sa famille. Dès son 6e anniversaire elle s’est engagée dans une équipe d’élites et a participé à ses premières compétitions. Elle a participé pour la première fois aux Championnats de Belgique en 2008.

Depuis 2015, Julie habite et étudie en Autriche. Au Skigymnasium Saalfelden, elle combine ski et études. Chaque année, sur 50 candidats, seuls 13 en moyenne sont acceptés dans cette école (une douzaine d’Autrichiens et un étranger). Chez les jeunes il y a deux compétitions importantes : Topolino en Italie et Boruffa à Andorre. Lors de sa première participation à Topolino, Julie a accroché une 9e place en slalom géant.

Elle est ensuite montée à quatre reprises sur le podium de Boruffa. Lors de sa première année en U14 elle se classe 2e du slalom géant. Ensuite elle enchaîne trois victoires de rang en slalom (lors de sa 2e année en U14 et chez les U16).

Entretemps notre compatriote se lance sur le circuit FIS et décroche une 4ème place lors du championnat national juniors d’Autriche, et termine le classement général à la 1ère place chez les U18.

Actuellement, Julie De Leeuw est la 3e Belge classée au FIS World Ranking en slalom, derrière Marjolein Decroix et Kim Vanreusel, qui ont participé aux Jeux Olympiques de PyeongChang en 2018. Cette saison, elle est pour la première fois sous les 30 points FIS.

Sur sa page Facebook, elle explique "mon rêve est d’atteindre un jour le top mondial du ski alpin. En participant aux compétitions européennes et de Coupe du Monde, et évidemment en pouvant représenter avec succès la Belgique aux Jeux Olympiques d’hiver."

Le COIB a sélectionné 16 athlètes issus de 5 sports différents pour participer au Festival Olympique de la Jeunesse Européenne d'hiver. Parmi eux, 4 jeunes athlètes francophones: les biathlètes Samuel Crenier et Florent Gabriel et les skieurs Nicolas Hotermans et Alessio Rappagliosi. Le Team Belgium sera donc présent dans 5 sports au programme de Sarajevo : le biathlon, le short-track, le ski de fond, le ski alpin et le snowboard. Le Team Belgium ne présente personne en hockey sur glace ni en patinage artistique.

La sélection

Le Team Belgium partira le 9 février de Zaventem pour Sarajevo avec une escale à Ljubljana. Les snowboardeurs partiront eux déjà un jour plus tôt : ce 8 février.