Jusqu’à huit litres d’eau par jour pour Nafi: comment les spécialistes des épreuves combinées tiennent la distance JO - Team Belgium Lehaire David © AP

Les spécialistes des épreuves combinées doivent tenir deux jours sous une chaleur accablante. Comment faire ? Éléments de réponse avec Fred Xhonneux, ancien décathlonien.



Souffrir. Lutter. Se battre. Pendant deux journées. Comme Nafissatou Thiam, les spécialistes des épreuves combinées occuperont le Stade olympique jusqu’à ce jeudi. Depuis mercredi matin, ces gladiateurs, que ce soit en heptathlon ou en décathlon, vont devoir aller au bout de leurs limites physiques et mentales. Ils ont droit à des journées particulièrement longues, entamées à l’aube et finies en fin de soirée. Ces 48 heures à rallonge paraissent d’autant plus difficiles à gérer qu’une chaleur accablante sévit sur la capitale japonaise. Ce mercredi, le thermomètre de la principale enceinte olympique indiquait 35 degrés et une température ressentie de 42. Le tout avec un taux d’humidité dans l’air de 61 %.



(...)