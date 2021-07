Justine, vous avez souffert à certains moments d’être dans la lumière. Pour Nafi, la médiatisation est aussi un peu contre-nature. Avez-vous un conseil à lui donner ?

J. : "Je peux juste partager mon vécu mais c’est vrai que je n’ai pas choisi le tennis pour être dans la lumière. On ne se rend pas toujours compte quand on fait des choix de tout ce que ça va impliquer, mais on assume tant bien que mal parce que ça fait partie de nos responsabilités. J’ai toujours su que ça faisait partie du jeu, sinon il faut faire autre chose. Indéniablement il y a un certain paradoxe là-dedans : oui, il y a la pression du regard, mais on en a besoin aussi pour avancer et je crois que ce n’est pas tout à fait inconscient quand on choisit ce genre de vie : c’est pour se prouver des choses, pour se dépasser. Moi, à la base, je suis quelqu’un de très réservé, plutôt timide, quand j’étais petite j’avais tendance à longer les murs, et d’un autre côté, quand je rentrais sur le Central de Roland-Garros, je préférais vraiment les ambiances de finale, avec énormément de monde, aux matinées sans beaucoup de spectateurs. J’aimais ce challenge : ‘Oui, j’ai peur mais j’ai envie de dépasser cette peur’. C’est quelque chose qui m’a fait avancer. Et puis, à côté de cette forme de lumière, il y a la pression médiatique, l’attention permanente, les critiques, le fait de ne pas avoir une vie relativement normale au plan personnel, ce qui est parfois difficile pour l’entourage aussi… Je pense que le temps et l’expérience font évoluer le regard qu’on a de tout ça."

Vous relativisez plus facilement aujourd’hui qu’à l’époque.