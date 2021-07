À 15 ans, Jutta Verkest est la benjamine de notre délégation et la plus jeune de toutes les gymnastes engagées à Tokyo. Dixième du concours général aux derniers championnats d’Europe et ayant bénéficié du report d’un an des Jeux pour être autorisée à y participer, la Malinoise vit une expérience unique au Japon. "Toute l’équipe m’aide à garder les pieds sur terre et à ne pas être dépassée par la grandeur de l’événement", assure Jutta Verkest. "Je vais faire la meilleure prestation possible, être contente de ma prestation et apporter ce que je peux à l’équipe. Mais ce sont surtout les Jeux de Paris où je veux être au top."