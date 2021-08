Dans le monde des légendes vivantes, Usain Bolt occupe une place de choix. L’homme le plus rapide de tous les temps a placé ses records des 100 et 200 mètres à des hauteurs actuellement inégalables. Il regarde avec une certaine compassion les bolides d’aujourd’hui tenter de marcher sur ses traces. Mais le Jamaïcain n’est, désormais, plus seul sur sa planète. Karsten Warholm, guerrier venu du froid, l’y a rejoint. Et s’il n’aura sans doute jamais la même célébrité que le Caribéen, le Norvégien occupe, lui aussi, une place à part dans la caste des grands champions. À 25 ans, il a déjà réussi le grand chelem : champion d’Europe (2018), double champion du monde (2017 et 2019) et, maintenant, champion olympique.