Pop, il faut donner les clés à Kevin Durant." Les éditorialistes américains s’en étaient donné à cœur joie en début de tournoi. Mauvaise préparation, défaite contre la France au premier match, ce Team USA avait tout d’un flop en puissance.

Une poignée de matchs plus tard, KD et son coach Greg Popovich ont smashé les critiques pour s’offrir un titre de champion olympique face à la France. Le quatrième de suite et surtout le troisième de Durant, désormais co-détenteur du record avec Carmelo Anthony.



