Kim Gevaert, ancienne capitaine du relais 4x100 m sacré champion olympique 2008, et Kévin Borlée, le leader des Belgian Tornados, ont accepté une discussion à bâtons rompus, dans les locaux de La DH-Les Sports+, pour évoquer leurs souvenirs olympiques, ces relais qu’ils affectionnent tant et cette médaille olympique que l’une possède et que l’autre chasse.