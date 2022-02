Bonne nouvelle dans le camp belge : Kim Meylemans a retrouvé le moral ! Prisonnière d’une situation invraisemblable liée à un test covid positif à son arrivée suivi de plusieurs tests négatifs ensuite, la Limbourgeoise, dont le témoignage déchirant en vidéo a fait le tour du monde en début de semaine et provoqué l’intervention rapide du CIO, occupe une chambre, au Village olympique de Yanqing, dans une aile réservée aux sportifs se retrouvant dans pareil cas.

Elle n’a pas encore pu rejoindre les autres athlètes belges dans le bâtiment qu’ils occupent mais la situation s’améliore lentement, indique l’intéressée, qui a pu compter sur de très nombreux messages de soutien sur les réseaux sociaux. Elle n’est, au moins, plus enfermée entre quatre murs.

"J’ai vraiment hésité à rentrer à la maison quand on m’a appris que j’allais devoir passer encore quelques jours en quarantaine", a expliqué Kim Meylemans. "Heureusement, depuis mon arrivée ici, je me sens mieux. Le contexte s’est déjà amélioré, j’ai même une télévision plus grande ! (rires) Au moins, je peux prendre l’air, sortir pour une bonne raison comme aller m’entraîner, certes seule. Je ne peux pas encore avoir de contacts avec les autres sportifs mais mon coach peut par exemple superviser mes entraînements."

Ce même coach qui vient aussi lui apporter ses repas en chambre. Quant à sa compagne, la Brésilienne Nicole Silveira qui pratique le skeleton comme elle, c’est par la fenêtre que Kim Meylemans l’aperçoit. Notre compatriote manquera la cérémonie d’ouverture au Nid d’Oiseau mais elle ne s’en formalise pas. Après tout ce qu’elle a vécu, on peut la comprendre.

"Un représentant du CIO s’est excusé auprès de moi. S’il y a quelque chose de positif à retenir de toute cette histoire, c’est que cela n’arrivera normalement pas à d’autres athlètes !"