"Cela fait 72 heures que je suis en isolement. Ils veulent encore me faire passer un test aujourd'hui. Je serai donc sans doute coincée une journée de plus et il n'y a absolument aucune raison à cela", regrette Kim Meylemans, qui a manqué la première séance d'entraînement mercredi au National Sliding Centre de Yanqing. "J'ai pourtant plus que prouvé que j'étais en parfaite santé et que je représentais plus une menace pour la santé des autres. Je pensais que la santé mentale des athlètes était une priorité après Tokyo 2020?!?".

"Nous sommes de tout coeur avec Kim", a réagi Matthias Van Baelen, porte-parole du Comité olympique et interfédéral belge (COIB). "Le COIB s'engage pleinement avec le Comité international olympique (CIO), Pékin 2022 et les autorités chinoises afin qu'elle puisse retourner le plus vite possible au village olympique".

Kim Meylemans avait été testée positive dimanche à son arrivée à Pékin. Un deuxième test s'était avéré négatif, mais le troisième était également positif. Le Comité olympique et interfédéral belge (COIB) espère qu'elle puisse encore participer aux Jeux et avait déjà formulé une demande officielle auprès du Medical Expert Panel du Comité d'Organisation des Jeux Olympiques. Meylemans avait été infectée par le Covid-19 aux alentours de Nouvel An. Ces résultats positifs peuvent être liés à cette infection.

Les quatre "runs" de skeleton sont programmés les 11 et 12 février à Pékin. Les entraînements officiels débuteront lundi prochain, mais deux autres sessions supplémentaires sont programmées mercredi.

Selon le Playbook, un athlète sans symptômes peut sortir de l'isolement après deux tests PCR négatifs en l'espace de 24 heures.

Kim Meylemans, 25 ans, avait disputé les Jeux d'hiver en 2018 à Pyeongchang, où elle s'était classée 14e.