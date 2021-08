"Je savais que je devais me positionner à l'avant de la course", a expliqué Koen Naert. "À Rio, j'étais trop loin derrière les favoris. Si vous voulez faire un résultat, vous devez prendre des risques et c'est ce que j'ai fait. Mon intuition m'a poussé à tenter quelque chose lorsque le groupe s'est réduit, et mon intuition était juste. Vers le kilomètre 28, j'ai eu du mal et le groupe de tête est parti, mais je ne savais pas combien ils étaient. Je sentais que je ralentissais, mais personne n'est revenu, donc ça a dû être dur pour tout le monde."

Le Flandrien ne savait pas qu'il courait pour un top 10 au moment d'aborder les derniers kilomètres de la course. "Je n'avais aucune idée de ma place mais je me doutais que je ne devais pas être loin du top 10", a ajouté Naert. "Dans les derniers kilomètres, je me suis rapproché du Marocain devant moi et je me suis dit que cela devait impliquer une place dans le top 10. Je m'en serais voulu si je ne l'avais pas repris. J'avais des crampes jusque derrière mes oreilles mais c'est fantastique d'avoir atteint le top 10."

Malgré sa belle 10e place, le champion d'Europe en titre ne pensait pourtant pas avoir de bonnes jambes durant la course. "Je n'avais les jambes de ma victoire à l'Euro à Berlin. Cela n'arrive qu'une fois par an mais j'étais surtout bien préparé et j'ai couru à mon niveau. Je suis content de la manière dont cela s'est déroulé. Deux Belges dans le top 10 d'un marathon olympique, ce n'est pas si mal", a conclu Koen Naert.