Sur les 123 athlètes belges participant aux JO de Tokyo cet été, 69 ont terminé dans un top 8. Avec 3 premières places, une médaille d’argent et 3 de bronze. Une performance qui n’était plus arrivée depuis les JO de Londres… en 1948.

"On a vécu des moments incroyables", se réjouit Charles Bourgeois, directeur général de la politique sportive à l’Adeps. "En termes de résultats, on s’est améliorés par rapport à Rio. On peut déplorer d’avoir fait des tops 4, au pied des médailles, mais je le perçois comme une réussite plusqu’un échec et une marge de progression pour arriver sur le podium lors des prochaines compétitions. En effet, les athlètes ayant une chance de faire un top 8 ou un podium au JO ce sont des athlètes qui ont déjà fait un top 5 en championnat du monde."

Un corps athlétique dans un esprit olympique

Et pour ces résultats, il a fallu un travail de longue haleine de la part de nos sportifs. Un travail de préparation physique mais également psychologique pour les plus jeunes - et futurs grands - athlètes de haut niveau.

"Le conditionnement, au travers des championnats d’Europe et du monde, est important pour progresser et être prêts pour les JO 2024 de Paris. Il s’agit évidemment d’un travail sur plusieurs années. En matière de sport de haut niveau, nous préparons l’olympiade en cours et celle qui suit. À Tokyo, nous avons envoyé des plus jeunes athlètes pour qu’ils se préparent à Paris. Nous ne nous attendions pas forcément à un résultat mais il fallait qu’ils découvrent l’atmosphère, qu’ils voient comment tout fonctionne", explique Charles Bourgeois.

Record belge et record personnel

Crestan, Zagré, Thiam… en plus des bons résultats collectifs, certains athlètes se sont littéralement dépassés. "C’est l’autre surprise après les médailles. Ça montre que les athlètes sont arrivés avec une préparation optimale et qu’ils ont donné le meilleur d’eux-mêmes", analyse le directeur général de la politique sportive.

Un facteur de plus pour peut-être démocratiser certains sports ou motiver les spectateurs à en suivre d’autres. "L’objectif politique poursuivi à l’Administration des Sports est exactement celui-là. Le but est aussi d’intéresser nos concitoyens francophones à ces sports, les amener à la pratique sportive adaptée et quotidienne. Je pense qu’à cet égard, les Jeux de Tokyo ont apporté un résultat extraordinaire. Avoir une médaille d’or en sport d’équipe (NdlR : en hockey) - ce qui n’est pas arrivé depuis un siècle (NdlR : le foot aux JO d’Anvers en 1920) - et quelques minutes plus tard, une deuxième médaille d’or pour Nafi, ce sont deux moments exceptionnels", se souvient Charles Bourgeois.

Rendez-vous donc à Paris en 2024, pour, et on met tout en œuvre, de meilleurs résultats. "On espère faire mieux à Paris mais ce qu’on a fait à Tokyo est déjà parfait", conclut-il.

Tokyo 2020 : bilan des sportifs francophones et des projets soutenus par l’Adeps

Jeux olympiques

MÉDAILLE D’OR

Nafi Thiam (athlétisme > heptathlon)

Red Lions (hockey)

MÉDAILLE DE BRONZE

Saut d’obstacles par équipe (équitation)

AU PIED DU PODIUM

Belgian Tornados (athlétisme > 4x400 m)

EN FINALE/TOP 8

Relais mixte (athlétisme > 4x400 m – 5e)

Charline Van Snick (Judo > -52 kg – 7e)

Belgian Cheetahs (athlétisme > 4x40 0m – 7es)

Belgym Women (gymnastique artistique > par équipe – 8es)

Fanny Lecluyse (natation > 200 m brasse – 8e)

DEMI-FINALE

Robin Vanderbemden (athlétisme > 200 m)

Eliott Crestan (athlétisme > 800 m)

Ismaël Debjani (athlétisme > 1 500 m)

Elise Vanderelst (athlétisme > 1 500 m)

Anne Zagré (athlétisme > 100 m haies)

QUART DE FINALE

Lianne Tan (badminton)

TOP 10

Belgian Hammers (triathlon > relais mixte – 5es)

Belgian Cats (Basket-ball > tournoi féminin – 7es)

Grégory Wathelet (équitation > saut d’obstacles – 9e)

Jorre Verstraeten (judo > 60 kg – 9e)

Koen Naert (athlétisme > marathon – 10e)

Jeux paralympiques

MÉDAILLE D'OR

Michèle George – Para-dressage : individuel test & freestyle test en Grade V

MÉDAILLE DE BRONZE

Maxime Hordies – contre la montre (MH1)

Roger Habsch – 100m (T51) & 200m (T21)

AU PIED DU PODIUM

Barbara Minneci – Para-dressage : Freestyle test

TOP 10