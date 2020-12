Travis Tygart, directeu de l'Agence américaine anti-dopage (USADA) a estimé "catastrophique" la décision du tribunal arbitral du sport de Lausanne de suspendre la Russie des compétitions internationales pour deux ans. Les juges suisses ont réduit de moitié la recommandation de l'Agence mondiale antidopage (AMA).

Pour Tygart, ce choix est un mauvais signal pour les athlètes et le sport en général. "A ce stade de cette sordide affaire de dopage orchestrée par l'État russe, s'étendant désormais sur près d'une décennie, il n'y a pas de consolation dans cette décision faible et édulcorée. En manquant une fois encore l'occasion de prendre des sanctions significatives, cela a un effet dévastateur sur l'intégrité du sport et des athlètes."

L'USADA déplore le manque d'indépendance de l'AMA. "La Russie dit avoir remporté une victoire aujourd'hui. Et elle a raison, elle et son habilité à corrompre le sport, décevoir le monde et tricher en matière de dopage."

La Russie est accusée d'avoir instauré un dopage d'état depuis 2015.