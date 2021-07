Il a battu le Japonais Yuki Kawata sur le score de 6-2 afin de valider son ticket pour les seizièmes de finale de l'épreuve individuelle du tir à l'arc. Classé 43e à l'issue du tour de classement, le Belge de 21 ans défiait en 32e de finale le Japonais Yuki Kawata, 22e des qualifications. Il a parfaitement bien entamé son duel avec un premier set remporté sur le score de 29-28, grâce à deux 10. Le Japonais a ensuite égalisé à 2-2 mais Jarno de Smedt, plus constant, a remporté les deux sets suivants (28-24 et 25-23) afin de s'assurer la victoire. Son avance étant de quatre longueurs avant le cinquième set, et qu'un maximum de deux points est distribué par set, l'archer belge n'a même pas eu besoin de disputer une ultime manche.

L'Anversois, 59e mondial et qui dispute ses premiers JO, défiera ce mercredi à 11h10 belges le Chinois Jialun Li, 93e mondial.