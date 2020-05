Un autre regard signé Miguel Tasso.

L’aurions-nous oublié ? On fête, cette année, le centenaire des Jeux olympiques d’Anvers. À ce jour, il s’agit de la plus grande compétition sportive jamais organisée en Belgique. L’époque était particulière. L’Europe pansait encore ses plaies au lendemain de la Première Guerre mondiale et de la grippe espagnole. (...)