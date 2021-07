Fût-elle prévisible, la confirmation du huis clos lors des Jeux olympiques de Tokyo est un choc. C’est une première que personne ne souhaitait. Plus que toute autre compétition, les JO symbolisent la fête universelle. Ces derniers mois, on avait accepté, vaille que vaille, des matchs de foot sans supporters, des Grands Chelems de tennis sans public et des courses cyclistes sans spectateurs le long des routes.