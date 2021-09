On sera curieux de décrypter le résultat des élections présidentielles du COIB qui mettront aux prises, vendredi prochain, Jean Michel Saive et Heidi Rakels. Dans l’absolu, il serait logique que l’ancien no 1 mondial de tennis de table hérite du fauteuil. Voilà des années qu’il se prépare au poste. Avec sept participations aux Jeux, un palmarès en béton armé et une grande expérience dans les arcanes institutionnelles de l’olympisme, il a la légitimité absolue.