1. Une énorme différence entre argent et or. “Quelques fois dans une carrière, vous êtes le meilleur et vous ne gagnez pas. Deuxième aux Jeux olympiques, c’est bien, c’est merveilleux, mais il y a une énorme différence entre finir deuxième et gagner. Heureusement, cela se passe aux Jeux et une médaille olympique, ça compte. (...)