À notre arrivée au pied du Mont Fuji, nous osions parier que Wout van Aert et Remco Evenepoel allaient briller dans la course en ligne avant d’éclabousser de leur classe le contre-la-montre de ces Jeux olympiques. L’euphorie de voir ces Jeux débuter nous avait fait un peu perdre le sens des réalités et on s’en excuse. Oui, van Aert a glané une très belle médaille d’argent. C’est remarquable. Et dans le contexte actuel, nos deux représentants ne pouvaient décemment pas prétendre à davantage.



(...)