Tellement forts et tellement vrais, les mots d’ Aleksander Aamodt Kilde à Mikaele Shiffrin viennent du coeur. Médaillé de bronze en Super-G, puis d’argent en Combiné, le Norvégien a tenu à apporter son soutien inconditionnel à sa petite amie depuis juin dernier après sa sortie de piste en slalom, la deuxième après le géant.

Message émouvant d’un champion à sa championne…

"Quand vous regardez cette image, vous pouvez avoir beaucoup de jugements, de sentiments ou de pensées. La plupart d’entre vous la regarderont en se disant : "Elle a perdu", "Elle ne supporte pas la pression" ou encore "Que s’est-il passé ?" Ce qui me frustre. Parce que tout ce que je vois, c’est une athlète d’exception qui agit comme une athlète d’exception ! Ça fait partie du jeu et ça arrive. La pression que nous mettons sur les individus en sport est énorme et demande du soutien en retour. C’est toujours une question d’équilibre et nous sommes juste des êtres humains ! Je t’aime Kaela."