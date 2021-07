Le BMX est sans doute l'un des sports les plus spectaculaires des Jeux olympiques. Mais aussi l'un des plus plus dangereux. L'Américain Connor Fields en a fait l'expérience lors de sa demi-finale à Tokyo. Le champion olympique de Rio 2016 a été pris dans une chute dans le premier virage de l'épreuve.

Déjà virtuellement qualifié pour la finale suite à ses résultats dans les deux premières manches des demi-finales, tout s'est écroulé pour Fields dans la troisième manche car l'Américain a dû être transporté à l'hôpital suite à cette chute.