Beaucoup de stress, quelques larmes, des sourires et un sentiment de fierté : nos gymnastes ont vécu pleinement leur première finale par équipe, ce mardi, à Tokyo. Quarante-huit heures après des qualifications d’anthologie (5es), elles n’auront pas réussi à éviter la 8e place (avec 159,695 points), mais celle-ci leur permet de gagner quatre rangs par rapport à leurs résultats des Jeux de Rio.

"On va retenir l’expérience positive que représentait notre première participation à cette finale dont le format de trois sur trois était encore inconnu pour les filles et a généré encore un niveau de pression que l’on n’a pas encore expérimenté", explique la coach, Marjorie Heuls. "On continue à apprendre, comme l’effet du stress sur le corps de chacune, mais l’équipe confirme qu’elle fait désormais partie du top mondial et il y a eu de très belles choses : Lisa qui passe son nouveau saut, Nina qui fait un exercice de grande qualité aux barres, Jutta qui met de la qualité dans la plupart de ses exercices. Malgré certaines erreurs, on a réussi à sortir de la qualité la majeure partie du temps. C’est encore une étape de franchie. À la base, on voulait surtout que les filles prennent du plaisir. La prochaine fois, on saura à quoi s’attendre et on viendra pour performer encore mieux."

Entamer les rotations par la poutre n’était pas un cadeau. Il s’est carrément révélé empoisonné pour Maellyse Brassart (10,933), qui a chuté deux fois, alors que Nina Derwael elle-même a connu une grosse frayeur. La suite de la compétition a heureusement été plus favorable. "Il y a eu des erreurs, mais nous avons appris de cette expérience", confirme la Bruxelloise alors que la souriante Jutta Verkest, qui a chuté aux barres, retiendra qu’il n’y a "pas le droit à l’erreur avec un tel format de compétition où tous les résultats comptent".

Quant à Nina Derwael, qui a été préservée au saut pour ne pas la surcharger, elle pouvait se retourner sur "un début de campagne olympique réussi".

"C’était une première pour nous à ce niveau et c’était un format assez inhabituel. Les résultats étaient un peu moins bons qu’il y a deux jours en qualifications, peut-être en raison de la fatigue de dimanche. Mais la finale était un rêve, alors ne faisons pas la fine bouche."

Place à la récupération !