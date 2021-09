"Je voulais rassembler tout le monde, tirer tout le monde vers le haut mais on n’a pas voulu d’un regard extérieur que je proposais", ajoute-t-elle. "On n’a pas besoin d’une travailleuse, on n’a pas besoin d’une battante. Le choix est très clair malgré les promesses que la plupart des gens que j’ai rencontrés m’ont fait."





Et Heidi Rakels de préciser : "Je n’ai rien contre Jean-Michel (Saive), j’ai de la sympathie pour lui, c’est un ami, et je lui souhaite beaucoup de succès. Mais si l’on présente nos CV à un Néerlandais, par exemple, je sais pour qui celui-ci aurait voté. Encore une fois, on ne semble pas vouloir du changement dans ce pays."





Une autre fonction dans le monde du sport belge l’intéresserait-elle ? "Ecoutez, j’ai présenté une candidature à trois reprises et je n’ai jamais été retenue. Désolée mais cela ne se reproduira plus... "

"On n’a pas besoin d’un souffle nouveau au COIB, c’est très clair", dit-elle sans prendre de pincettes. "Oui, je suis profondément déçue, en particulier en raison de cet écart très important. Si les gens pensent que les choses doivent rester en l’état, c’est leur choix mais personnellement j’entretenais de beaucoup plus hautes ambitions. J’ai émis des objectifs très clairs, je me suis montrée ambitieuse, comme le sont la région flamande et la région germanophone. C’est ainsi !"