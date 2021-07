Ce mercredi matin se déroulait le contre-la-montre cycliste des Jeux olympiques. Si les Belges Van Aert et Evenepoel ont dû se contenter de places quelque peu décevantes dans le top 10 (respectivement 6e et 9e), Roglic a lui surclassé le chrono.

Le médaillé d'or a par contre surpris tout le monde à l'arrivée. Non seulement par son temps stratosphérique, mais aussi parce qu'il a continué son effort sur plusieurs dizaines de mètres une fois la ligne franchie.

La Toile ironise

Sur les réseaux sociaux, de nombreux internautes ont ironisé sur ce fait de course. "Personne ne peut arrêter Roglic. Pas même la ligne d'arrivée", "Il a oublié comment éteindre le moteur. Si c'était Cancellara, cela aurait été une théorie sérieuse", "Juste pour montrer à tous les autres coureurs qu'il les a battus d'une minute et qu'il en avait encore plus dans le réservoir", "Il s'arrêtera en Slovénie", pouvait-on notamment lire dans les nombreux commentaires.



Finalement, Roglic a coupé son effort 150 mètres après la ligne. Après avoir eu un doute sur l'emplacement exact de cette ligne d'arrivée, alors qu'il y a plusieurs marquages au sol différents sur ce circuit automobile.