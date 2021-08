Cheveux longs au vent, tenus par un bandeau ou rasés, depuis le début de sa carrière, Memo Ochoa a fait sensation par son style capillaire… mais aussi acrobatique. Capable des plus belles envolées, le portier mexicain a vécu une carrière riche.

Riche en voyages, en découvertes mais plutôt pauvre au niveau de son palmarès. Il faut dire qu’il n’a jamais eu l’occasion de défendre un but à la hauteur de son talent, lui qui a gravité entre Ajaccio, Malaga, Grenade et le Standard en Europe. Des défenses qui, au lieu de mettre son talent en évidence, lui ont valu quelques records dont il se serait certainement bien passé comme celui du gardien ayant encaissé le plus de buts en Liga (80) lorsqu’il évoluait à Grenade.

