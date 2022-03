Malgré un voyage mouvementé à la suite de l'invasion de leur pays par la Russie le 24 février, ils ont dominé la première journée du biathlon. Vitali Lukianenko, Oleksandr Kazik et Dmytro Suiarko ont monopolisé les trois places du podium du biathlon sprint pour malvoyants. Oksana Shyshkova s'est imposée dans la course féminine des malvoyantes et Grygorii Vovchynskyi dans celle des athlètes debout.

Liudmyla Liashenko a pris la médaille d'argent dans le sprint pour athlètes debout et Taras Rad l'argent dans le sprint pour athlètes assis. L'Ukraine a donc décroché 7 médailles samedi.

L'Ukraine a envoyé 20 athlètes, plus neuf guides, à Pékin où les compétitions se dérouleront jusqu'au 13 mars. Il y a 78 médailles d'or en jeu en Chine.