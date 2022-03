La Belgique a envoyé deux skieurs et une guide en Chine. Linda Le Bon (déficience visuelle) prendra part à l’ensemble des compétitions avec sa fille Ulla Gilot et Rémi Mazi (malformation congénitale de l’avant-bras gauche) participera au slalom et au slalom géant.

"Tant Rémi que Linda ont montré une très belle progression ces derniers mois", explique Olek Kazimirowski, chef de mission. "Nous souhaitons donc voir celle-ci confirmée à Pékin et attendons que nos athlètes y performent à la hauteur de l’événement. Linda espère figurer parmi les meilleures de sa catégorie dans les épreuves de vitesse (NdlR : Descente et Super-G), nous la soutenons dans cette ambition. Pour Rémi, il s’agira de continuer sur la lancée des championnats du monde et d’améliorer ses records personnels."

Ce dernier sera le porte-drapeau de notre pays lors de la cérémonie d’ouverture de ce vendredi : "Depuis que je suis enfant, je rêve de participer aux Jeux. Ce rêve, devenu par la suite un objectif majeur dans ma carrière, se réalise aujourd’hui et j’en suis extrêmement fier. Être le porte-drapeau de la Belgique est un immense honneur; c’est une proposition que je ne pouvais évidemment pas refuser et je suis très heureux de pouvoir mener la délégation belge dans ce stade prestigieux."