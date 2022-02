Deux médailles, l’or de Bart Swings et le bronze de Hanne Desmet. Six top 8, deux pour le Louvaniste, trois pour la Malinoise et un pour Loena Hendrickx. Tel est le bilan chiffré du Team Belgium lors de ces Jeux de Pékin, où notre pays a égalé sa performance des JO de… 1948, à St-Moritz ! Autres temps…

Surtout, la Belgique est en progression par rapport à 2018, à Pyeongchang, où elle avait décroché une médaille, l’argent grâce à Bart Swings déjà, et quatre places de top 8.

"La médaille d’or de Bart est la cerise sur le gâteau !" s’exclame Jean-Michel Saive, heureux président du COIB pour ces premiers JO dans sa nouvelle fonction.

"Les sports de glace ont vraiment été le fer de lance du Team Belgium lors de ces Jeux…" constate Olav Spahl, directeur du sport de haut niveau et aussi chef de mission.

"Nous voyons les nombreux effets positifs résultant de la coopération internationale avec des nations leaders dans leurs sports respectifs comme, par exemple, le ‘Team NL’ en patinage. Ceci montre la voie à d’autres sports pour atteindre un niveau comparable !" explique Cédric Van Branteghem, qui deviendra CEO du COIB à partir du 1er mars.

Mais… car il y a un "mais", comme le souligne encore, à juste titre, Olav Spahl : "Malgré les moments de réussite, nous avons besoin de plus de réalisme dans certains sports. Il faut prendre en compte les résultats lors des qualifications olympiques afin d’avoir des ambitions cohérentes au lieu de parler de place dans le top 8. Nous devons nous concentrer sur les 99 % d’entraînement, de préparation et aussi de talent avant de miser sur le 1 % de chance, de destin et d’espoir. C’est ce sur quoi nous travaillerons à l’avenir."

En attendant, voici notre "bulletin" des prestations des dix-neuf Belges engagés lors de ces Jeux de Pékin.

(...)