Les sélections s'étoffent de jour en jour. A la veille de l'annonce de la 4e sélection d'athlètes belges par le Comité olympique et interfédéralm belge (COIB), la fédération royale belge des sports équestres (FRBSE) a annoncé mercredi que la Belgique pourra aligner dans la capitale japonaise une équipe de dressage. La seule autre participation d'une équipe belge dans cette discipline remonte aux JO d'Amsterdam en 1928. Cette nouvelle inattendue a été possible "en raison du retrait de l'Irlande, qui n'enverra pas d'équipe, et du Luxembourg qui n'a pas pu satisfaire aux critères de qualifications nécessaires, la Belgique a la chance de pouvoir envoyer une équipe de dressage à Tokyo."

A la suitre de cette décision de quasi dernière minute, la composition de l'équipe des trois cavaliers/cavalières ne sera annoncée que le 3 juillet. Ils prendront également part à l'épreuve individuelle.

La composition de l'équipe de saut d'obstacles (trois cavaliers, plus un réserve) ainsi que le nom de l'athlète belge qui disputera le concours complet seront révélés jeudi après-midi par le COIB.