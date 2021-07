Écrite en lettres capitales, la sentence, après une analyse vidéo approfondie, a confirmé la décision initiale des juges : le troisième et dernier essai de Nina Sterckx à l’épaulé jeté, avec un poids de 101kg au-dessus de la tête, n’était pas valide. La réclamation de ses entraîneurs, n’a pas abouti. Mais les larmes que la Gantoise a laissé s’échapper n’avaient pas, assure-t-elle, le goût de la frustration. Car, pour sa première participation aux Jeux, la championne de 18 ans, en s’emparant de la 5e place ce samedi au coeur du superbe théâtre feutré du Tokyo International Forum, n’a pas oublié l’essentiel : elle a tout l’avenir devant elle !

“À la fin, il y avait beaucoup d’émotions, c’est vrai”, commente la plus jeune haltérophile des engagées en -49kg. “J’ai instantanément pleuré mais c’était uniquement des larmes de joie. Je n’étais pas particulièrement dans un grand jour, mais je suis quand même super contente de ma prestation !”

Terminant avec un total de 180 kg (81 à l’arraché et 99 à l’épaulé-jeté), un résultat qui constitue un nouveau record de Belgique pour 4 kilos, la médaille d’or revenant à la Chinoise Zhihui Hou qui s’est offert un record olympique (210 kg !), Nina Sterckx estime qu’elle avait les moyens de faire un petit mieux. “Tous les éléments doivent bien s’imbriquer pour faire un grand résultat. Mais quoi qu’il en soit, cette 5e place, c’est plus qu’une cerise sur le gâteau quand on mesure les sacrifices que j’ai accomplis pour arriver à ce résultat. Je peux être très fière de moi et et fière aussi de tout le chemin que j’ai parcouru pour arriver à me produire ici à Tokyo. Le dernier mois a été vraiment compliqué à gérer.”

Une allusion à cette impressionnante perte de 10 kilos pour faire le poids dans cette catégorie où l’ambitieuse Nina ne voulait pas se contenter d’un rôle de figurante mais “vraiment représenter quelque chose” pour ses adversaires. Après avoir goûté à la pression de la plus grande scène sportive du monde, Nina Sterckx va pouvoir retourner à une vie normale.

“Je vais enfin pouvoir manger japonais et m’offrir une bonne glace !” lance-t-elle, tout sourire, avant de joindre le geste à la parole, quelques heures plus tard, au Village olympique. Un endroit qu’elle quittera dès ce dimanche soir, la tête pleine de souvenirs.

“Ces Jeux ressemblaient finalement à ce à quoi je m’étais imaginée”, indique encore la vice-championne du monde juniors. “Tout le monde fait sa propre expérience, évidemment, certains aiment et d’autres moins. Mais en ce qui me concerne, je trouve que c’est un très bel événement, vraiment unique. Et cette première participation, qui a constitué un bon apprentissage, a renforcé mon envie de briller aux Jeux olympiques de Paris en 2024 !”