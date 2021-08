Pour ses troisièmes Jeux paralympiques après Londres et Rio d’où elle est revenue avec quatre médailles (trois en or et une en argent), Michèle George sera une fois de plus l’une des favorites au titre dans le concours individuel de para-dressage qui se déroulera ce jeudi après-midi. Mais il ne faut pas compter sur la citoyenne de Waregem pour se mettre la pression.

“Je suis en pleine forme tout comme ma jument, explique la cavalière de 47 ans. Il faudra bien gérer les conditions climatiques avec des températures qui peuvent monter jusqu’à 36 degrés et un taux d’humidité de 80 %. Ce sera difficile pour les êtres humains mais aussi pour les chevaux. Je travaille avec une nouvelle jument, Best of 8, depuis seulement deux ans. Ce n’est pas énorme, surtout qu’à cause du Covid-19 je n’ai su participer qu’à six compétitions. Mais on a bien travaillé à l’entraînement et j’ai confiante en elle. Tout le monde dans le concours part avec l’esprit gagnant mais je ne parle jamais de médaille avant une compétition. Je vais faire de mon mieux.”

D’autant plus que l’athlète affiliée à la Ligue handisport francophone pourrait ramener trois médailles de Tokyo : “Il y a trois épreuves. Une individuelle qui est une reprise avec des mouvements imposés. Puis il y a la Team Test où les résultats des trois cavaliers belges choisis par le capitaine sont additionnés. Enfin il y a le freestyle qui est une reprise libre sur une musique où il y a néanmoins des mouvements imposés. Je remarque que le niveau est de plus en plus élevé. On voit que les pays bougent et investissent dans le handisport depuis plusieurs années. Ce qui fait qu’on évolue dans un milieu beaucoup plus professionnel.”

Et du côté des chevaux, ces derniers comprennent qu’ils ne sont pas montés par des personnes valides : “Il y a cinq grades différents selon le handicap du cavalier. Vous savez, les chevaux sont malins et comprennent qu’il y a des personnes plus limitées sur leur dos. Ils sont aussi entraînés pour cela.”