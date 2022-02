Armand Marchant et Loena Hendrickx sont nos porte-drapeaux ce vendredi.

Ce vendredi, à 13 heures (heure belge), a débuté à Pékin la cérémonie d’ouverture des 24es Jeux olympiques d’hiver. Dans un stade de Pékin, quasiment vide mais en présence de Xi Jinping et Vladimir Poutine, plusieurs danses et feux d'artifice se sont succédés. Les différentes délégations se sont ensuite succédées pour le traditionnel défilé dans le stade olympique. La patineuse artistique Loena Hendrickx et le skieur alpin Armand Marchant ont porté le drapeau de la Belgique.

Notre délégation, placée après la Jamaïque et avant le Japon, était la neuvième nation à faire son entrée dans le stade. Derrière nos deux porte-drapeux figuraient sept autres athlètes : Sandrine Tas (patinage de vitesse), Thierry Langer, Tom Lahaye-Gofffart, César Beauvais (biathlon), An Vannieuwenhuise, Sara Aerts et Kelly Vanpetegem (bobsleigh). Avec les accompagnateurs, ce sont 21 Belges au total qui ont défilé lors de cette cérémonie d'ouverture.