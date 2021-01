La chronique de Jacques Borlée.

Le contexte sanitaire rend l’organisation de stages très compliquée actuellement et il incite évidemment à se poser beaucoup de questions sur la pertinence des déplacements à l’étranger. Il faut étudier les risques car personne ne veut tomber malade. Dans notre cas, vu qu’il s’agit d’une année olympique, il n’y a toutefois pas d’alternative : il faut que l’on puisse courir à l’extérieur et rentrer progressivement dans le travail spécifique. Je me trouve actuellement à Stellenbosch, en Afrique du Sud, avec mon groupe d’athlètes, une destination que nous avons finalement privilégiée (malgré la mutation du virus) par rapport à Tenerife où nous nous sommes rendus au mois de novembre dernier.